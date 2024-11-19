Роскомнадзор не получал решений о блокировке в РФ игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что не получал на данный момент никаких решений относительно блокировки в РФ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ("S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля").

"Согласно ст. 15.1 и 15.3 закона № 149-ФЗ Роскомнадзор ограничивает доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов. На данный момент таких решений в ведомство не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Xbox Series X/S и ПК запланирован на 20 ноября.

В конце апреля 2022 года РКН заблокировал в РФ доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по требованию Генпрокуратуры, так как ресурс использовался для распространения экстремистской информации. Тогда РКН сообщил, что, "вместо информирования пользователей об игре, интернет-ресурс использовался для распространения запрещенной информации - призывов к посетителям сайта переводить денежные средства для снабжения украинских националистических формирований (признаны экстремистами), ведущих боевые действия против Вооруженных сил РФ".

Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году, но этот первоначальный проект был отменен. В 2018 году компания-разработчик GSC Game World объявила о возобновлении разработки. Выход игры был запланирован на 8 декабря 2022 года на Xbox Series X/S и ПК, но впоследствии неоднократно переносился.

24 марта 2022 года РКН заблокировал на территории РФ сайт компании GSC Game World, ранее отказавшейся поставлять свои продукты российским пользователям из-за ситуации вокруг Украины.