Украинские БПЛА атаковали в Воронежской и Белгородской областях промплощадки ГК ЭФКО

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Две промышленные площадки ГК ЭФКО в Воронежской и Белгородской областях были атакованы беспилотниками ВСУ во вторник вечером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Вечером 19 ноября две промышленные площадки нашей компании подверглись атаке БПЛА. Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. На текущий момент жертв нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернаторы Воронежской и Белгородской областей Александр Гусев и Вячеслав Гладков сообщили об атаке на предприятия в регионах.

По словам Гусева, более пяти украинских БПЛА атаковали выпускающее гражданскую продукцию предприятие в Каменском районе Воронежской области. Начавшийся в результате пожар потушен, пострадавших нет.

Гладков сообщил, что над Алексеевским городским округом Белгородской области сбито несколько украинских беспилотников, пострадавших нет. В городе Алексеевка в результате падения обломков повреждены производственные помещения на территории одного из предприятий.

ЭФКО специализируется на переработке масличных культур, производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.