Росприроднадзор требует с Махачкалинского МТП 274 млн руб. за загрязнение почвы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор требует от АО "Махачкалинский морской торговый порт" возместить 274 млн рублей ущерба, причиненного в результате образования свалки на арендованной портом территории в водоохранной зоне Каспийского моря, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"Факт загрязнения почвы подтверждается результатами исследований проб. Общая площадь захламленного участка составила 5 426 кв. метров. Отходы относятся к IV классу опасности", - отметила Радионова.

У организации есть возможность компенсировать вред добровольно. "В противном случае обратимся в суд", - добавила она.

Махачкалинский МТП - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м. Объединяет комплексы по перевалке сухих грузов (мощностью 3 млн тонн в год), светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн).