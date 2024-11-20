Совфед одобрил запрет усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан государств, где разрешена смена пола.

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и большая группа депутатов.

Закон предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, написал ранее Володин в своем телеграм-канале.