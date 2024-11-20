Минобороны сообщило о пяти дронах, сбитых над тремя регионами

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Средства ПВО с 8:00 до 10:00 по московскому времени сбили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на среду 20 ноября были уничтожены и перехвачены 44 украинских дрона.