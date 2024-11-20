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Песков не стал комментировать решение США временно закрыть свое посольство в Киеве

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос Министерству обороны РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать решение США закрыть в среду посольство в Киеве из-за получения информации о возможности серьезной воздушной атаки.

"Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию. Все-таки это касается непосредственно хода специальной военной операции. И это вопрос, который относится исключительно к прерогативе Министерства обороны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, насколько обоснованно такое опасение США, решивших закрыть посольство в Киеве.

Дмитрий Песков Киев США Украина Минобороны РФ
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