В Кремле заверили в постоянной защите российской критической инфраструктуры

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности критической инфраструктуры, в том числе Крымского моста, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Верховным главнокомандующим давно дано поручение и предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и моста", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, предпринимаются ли Россией дополнительные меры безопасности в связи с сообщениями о решении США снять ограничения на применение Украиной ракет ATACMS и очередными угрозами нанести удар по Крымскому мосту.