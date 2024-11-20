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Российские средства ПВО за сутки сбили четыре авиабомбы Hammer, 141 дрон ВСУ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили четыре авиабомбы Hammer и 141 дрон вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ Украина
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