Регионы РФ получат более 40 тыс. единиц общественного транспорта в 2024-2030 гг.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Объем поставок общественного транспорта в российские регионы в 2024-2030 годах превысит 40 тыс. единиц, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума "Транспорт России".

"Поставим в этом году в российские субъекты свыше 7 тыс. единиц новой техники, а в последующие 6 лет - дополнительно еще более 33 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов", - сказал Мишустин.

На соответствующие цели, по его словам, будет направлено 150 млрд руб.