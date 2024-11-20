Поиск

Регионы РФ получат более 40 тыс. единиц общественного транспорта в 2024-2030 гг.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Объем поставок общественного транспорта в российские регионы в 2024-2030 годах превысит 40 тыс. единиц, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума "Транспорт России".

"Поставим в этом году в российские субъекты свыше 7 тыс. единиц новой техники, а в последующие 6 лет - дополнительно еще более 33 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов", - сказал Мишустин.

На соответствующие цели, по его словам, будет направлено 150 млрд руб.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Калининграде арестовал предполагаемого диверсанта с гражданством Германии

Минфин предлагает обнулить НДС на все ветеринарные услуги

Минфин предлагает обнулить НДС на все ветеринарные услуги

Прокуратура Москвы предупредила о похищающих наличные лженалоговиках

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Завод "Виолы" в Белгородской области возобновил работу после атаки БПЛА

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прервал работу

Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иначе

Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иначе

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

СФ одобрил увеличение штрафа за подделку миграционных документов до 60 млн руб.

"Роскосмос" и ГТЛК запустят программу льготного лизинга космических аппаратов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });