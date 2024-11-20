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Мишустин открыл движение на участках дорог в Иркутской области и Пермском крае

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи запустил движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае.

Церемония открытия участков автотрасс состоялась в среду на стенде Федерального дорожного агентства на выставке "Транспорт России" в Москве.

В Иркутской области открыты один из участков трассы Р-258 "Байкал" и автомобильный обход города Усолье-Сибирское на дороге Р-255 "Сибирь". Кроме того, было запущено движение на реконструированном участке автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае.

"Новая дорога - это всегда новая жизнь. Это всегда и экономический рост, и новые возможности для тех регионов, где они проходят", - отметил Мишустин.

Иркутская область Пермский край Михаил Мишустин
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