Таможенная подкомиссия рассмотрит введение льгот на импорт картофеля, моркови, яблок

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Основной вклад в инфляцию в РФ сейчас вносит рост цен на плодоовощную продукцию в результате ограничения предложения из-за майских заморозков, таможенная подкомиссия рассматривает вопросы о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"Основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная (причиной роста цен стали ограничения предложения из-за майских заморозков), а также молочная продукция", - отмечается в комментарии.

"Для сдерживания роста цен на продукты в 2024 году были приняты комплексные меры таможенно-тарифного регулирования для насыщения рынка. Введены временные льготы в виде обнуления импортных пошлин на ограниченное количество говядины, мяса птицы, яиц, томатов. Действует запрет на экспорт риса, обсуждается его продление на первую половину 2025 года. Расширен импорт сливочного масла за счет новых поставщиков, в ближайшее время с партнерами по ЕЭК будет согласовано предоставление льготы на его беспошлинный ввоз", - говорится в сообщении.

"На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок", - отмечают в Минэкономразвития.