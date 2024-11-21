Лавров на следующей неделе посетит Астану

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 ноября примет участие в совместном заседании советов МИД, министерств обороны и комитета секретарей СБ ОДКБ в Астане, сообщила на брифинге представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Заседание состоится под председательством казахстанской стороны в Астане перед запланированной в тот же день сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ, перспектив дальнейшего развития систем коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено подготовке к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавила Захарова.

Кроме того ожидается, что на заседании будет одобрен ряд документов, которые будут вынесены на рассмотрение Совета коллективной безопасности, а также будут приняты решения, направленные на укрепление сотрудничества.