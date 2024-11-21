Поиск

Лавров на следующей неделе посетит Астану

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 ноября примет участие в совместном заседании советов МИД, министерств обороны и комитета секретарей СБ ОДКБ в Астане, сообщила на брифинге представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Заседание состоится под председательством казахстанской стороны в Астане перед запланированной в тот же день сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ, перспектив дальнейшего развития систем коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено подготовке к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавила Захарова.

Кроме того ожидается, что на заседании будет одобрен ряд документов, которые будут вынесены на рассмотрение Совета коллективной безопасности, а также будут приняты решения, направленные на укрепление сотрудничества.

МИД Мария Захарова ОДКБ Сергей Лавров Астана Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

Кликер, мемкоин, флоатер, маркетплейс вошли в список претендентов на слово года в сфере финансов

Кликер, мемкоин, флоатер, маркетплейс вошли в список претендентов на слово года в сфере финансов

Глава приграничного Суджанского района Курской области сообщил об уходе с поста

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Таможенная подкомиссия рассмотрит введение льгот на импорт картофеля, моркови, яблок

В России огурцы с 12 по 18 ноября подорожали на 11,3%

Законодателям предложили узаконить компенсации за овербукинг на авиарейсах

Законодателям предложили узаконить компенсации за овербукинг на авиарейсах
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Законопроект об извещении о ДТП через сайты страховщиков по ОСАГО принят в I чтении

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });