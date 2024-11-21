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Более 10 тысяч человек в двух районах Карелии остались без света из-за шторма

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Несколько десятков населенных пунктов остались без электричества в Сортавальском и Лахденпохском районах Карелии из-за штормового ветра и сильного снегопада, сообщает региональный филиал ПАО "Россети Северо-Запад".

Под отключение попали 40 населенных пунктов, более 2,3 тыс. домов, свыше 10 тыс. человек.

При этом отмечается, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

Работы осложняет ветер, который вырывает деревья с корнями, из-за чего дороги и просеки в районе ЛЭП завалены. Снегопад сопровождается колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом, констатируют энергетики.

"Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток", - добавили в ПАО "Россети Северо-Запад".

Ранее Гидрометцентр Карелии предупреждает, что с 20 по 21 ноября в регионе выпадет треть месячной нормы осадков.

17 ноября из-за непогоды без электричества остались населенные пункты в семи районах Карелии. Энергетики восстановили более 1 тыс. км ЛЭП.

Гидрометцентр Россети Карелия
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