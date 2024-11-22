Минобороны РФ заявило о пяти сбитых за неделю ракетах ATACMS

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, ракету "Нептун" и 642 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 16 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 - на курском направлении.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36500 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19481 танк и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18388 орудий полевой артиллерии и минометов, 28637 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в ведомстве.

Минобороны России заявило, что за неделю нанесены один массированный и 30 групповых ударов по целям на территории Украины.

"С 16 по 22 ноября Вооруженными силами РФ нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - заявило министерство.

Российские военные в течение недели установили контроль над семью населенными пунктами в Донецкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, группировка "Центр" за неделю нанесла поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии. Отражено 68 контратак украинской армии.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2 680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой народной республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отразили 13 контратак подразделений ВСУ", - заявили в российском военном ведомстве.

По его данным, потери армии Украины на этом участке фронта за неделю составили свыше 3 845 военнослужащих, четыре танка, десять боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 51 автомобиль, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 западного производства. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Макаровка Донецкой народной республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ", - сообщили в Минобороны.

По информации министерства, за неделю ВСУ потеряли на этом участке до 975 военнослужащих, семь танков, в том числе Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, бронемашина HMMWV и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ", - информирует ведомство.

По словам военных, в течение недели в зоне действий группировки ВСУ потеряли более 3 210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии", - заявили в министерстве.

По его данным, на харьковском направлении группировка нанесла поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады Нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2 620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и три немецкие бронемашины Marder, американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - сказали в Минобороны.

Там сообщили, что за неделю подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 530 военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.