КС признал за уволенным с основной работы совместителем право на выплату гарантий

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сокращенный с основной работы сотрудник имеет право на выплаты среднего заработка на время трудоустройства, независимо от наличия у него другой работы по совместительству, постановил Конституционный суд России.

Постановление принято после проверки статьи 318 Трудового кодекса по жалобе жителя Карелии Вячеслава Сергеева.

Сергеев работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре социального обслуживания Муезерского района Карелии, а по совместительству - электромонтером на телевизионном ретрансляторе. В 2021 году его уволили с основной работы по сокращению штата и выдали выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Однако заплатить средний заработок за второй-шестой месяцы со дня увольнения (около 150 тысяч рублей) Сергееву отказались из-за наличия у него работы по совместительству. Сергеев безуспешно обжаловал это решение в судах.

Конституционный суд счел оспариваемые нормы не соответствующими Основному закону, так как они позволяют нарушать принцип равенства среди уволенных по сокращению или ликвидации.

КС указал, что действующее законодательство не предусматривает освобождения работодателя от всех положенных выплат уволенному работнику, даже если он работает по совместительству у другого работодателя, однако судебная практика не единообразна: суды то учитывают совмещение и отказывают работнику в выплатах на время поиска работы, которая станет для него основной, то нет.

В результате уволенные с основной работы, но продолжающие трудиться по совместительству, оказываются в разном положении с точки зрения объема материальной поддержки за счет бывшего работодателя, необходимой для существования во время поиска новой работы.

КС подчеркнул, что увольнение с основной работы в любом случае приводит к утрате части дохода работника, причем нередко - весьма существенной, поэтому, даже продолжая работать по совместительству, человек, как правило, вынужден искать основную работу, а это требует времени и средств.

"Указанный работник объективно нуждается в материальной поддержке и потому не может, по общему правилу, лишаться права на предоставление предусмотренной законом гарантии в виде выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства", - говорится в постановлении.

Уточняется, что признанные неконституционными положения касаются выплат работникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, однако они неразрывно связаны с аналогичными общими нормами ТК о выплатах на остальной территории России. В связи с этим поправки потребуются не только в статью 318 ТК, но и в части 2 и 3 статьи 178 ТК.

При этом законодатель вправе уточнить условия этой выплаты тем, кто продолжает работать по совместительству, включая сопоставимость размера трудового дохода, сохраняющегося после увольнения с основной работы, с утраченным вследствие увольнения заработком и другие обстоятельства.

До этого указанные нормы применяются с учетом особенностей, установленных КС. Северянам, уволенным с основного места, но сохранившим работу по совместительству, предоставляется гарантия, предусмотренная оспариваемыми нормами.

Дело заявителя подлежит пересмотру.