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РФ отвергла доклад гендиректора ЮНЕСКО о безопасности журналистов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия отвергает доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов, поскольку он не отражает реальное положение дел и игнорирует данные об убийствах россиян, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Ринат Аляутдинов.

"Россия категорически отвергает доклад гендиректора по безопасности журналистов, в котором полностью проигнорированы убийства российских журналистах в 2022-2023 годах", - отметил Аляутдинов, слова которого приводятся в телеграм-канале постпредства, на сессии межправсовета Международной программы развития коммуникации (МПРК).

По его словам, доклад гендиректора "не отражает реальное положение дел, связанных с безопасностью журналистов, основан на недостоверной фактологии и становится источником дезинформации".

Постпред РФ подчеркнул, что такой избирательный подход при реагировании на убийства журналистов нарушает решения генконференции и исполнительного совета ЮНЕСКО.

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