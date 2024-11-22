Более 115 тысяч человек оформили справки участника СВО

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 115 тысяч граждан получили справки участника СВО через Единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональные центры, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"За три недели функционирования системы бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции, реализуемой по инициативе министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, более 115 тысяч граждан получили справки участника СВО через Единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональные центры", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на настоящий момент в Военно-социальный центр Минобороны поступило свыше 200 тысяч обращений, из них более 160 тысяч - через Единый портал госуслуг.

Минобороны заявило, что ведет работу по совершенствованию сервиса по получению документа, а также механизмов межведомственного взаимодействия, в тестовом режиме запущено специализированное программное обеспечение для автоматизации процессов предоставления справок.

Как сообщалось, с 1 ноября во всех регионах страны запущена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника спецоперации.

Для упрощения порядка выдачи справок стало возможным заказать ее в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также лично в любом многофункциональном центре.

Единая форма справки позволяет упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории России.