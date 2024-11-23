Минобороны заявило об уничтожении МиГ-29 ВСУ ракетным ударом на аэродроме Днепр

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Истребитель МиГ-29 вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" на аэродроме Днепр, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В результате точного ракетного удара уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что на земле был уничтожен самолет МиГ-29 ВСУ.