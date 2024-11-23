Путин подписал закон о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством России и правительством Демократической республики Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве, сообщает официальный портал правовой информации

Соглашение подписано в Санкт-Петербурге 24 апреля 2024 года. Оно направлено на развитие долгосрочного сотрудничества в военной области, говорится в пояснительной записке.

В ней указывается, что соглашение обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения от государственной юрисдикции Сан-Томе и Принсипи.