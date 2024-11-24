Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли на курском направлении более 260 военных за сутки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 260 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий", - сказали военные.

По информации Минобороны РФ, за все время также уничтожены: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах 10 населенных пунктов Курской области.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 21 населенного пункта Курской области и четырех - в Сумской области, сообщили военные.