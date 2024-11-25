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Под Петербургом 11 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Ломоносовском районе Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло около 7:30 в посёлке Новоселье.

"По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении главка.

Обстоятельства аварии устанавливаются, организована проверка.

Ленинградская область
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