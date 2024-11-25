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Жителей и гостей Геленджика просят воздержаться от пеших прогулок из-за ветра

Порывы ветра уже привели к отключениям электричества

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Геленджика просят жителей и гостей города-курорта по возможности не гулять на улице в связи с сильными порывами ветра.

"Пока в городе и округах порывы ветра, жителей и гостей курорта прошу воздержаться от пеших прогулок. Блоку ЖКХ дал поручение поберечь работников отрасли, которые убирают опавшую листву", - написал глава города Алексей Богодистов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что из-за сильного ветра произошли отключения электричества. В настоящее время бригада "Геленджикэлектросети" работает в Кабардинке, где идет точечное подключение адресов.

"На дорогах городских и федеральных проблем нет. Необходимые средства для посыпки заготовлены в полном объеме", - добавил Богодистов.

Ранее в Краснодарском крае из-за резкого ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.

Геленджик
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