Военные РФ за сутки сбили 8 баллистических ракет и 6 управляемых авиабомб JDAM

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили восемь баллистических ракет вооруженных сил Украины и шесть управляемых авиационных бомб JDAM, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По информации министерства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и за сутки отразили 12 контратак, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык и Заря (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены 12 украинских контратак, потери ВСУ составили свыше 440 военнослужащих, танк, два автомобиля и гаубицу Д-30.