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В МИД РФ не исключили размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Размещение ракет средней и меньшей дальности в Азии остается одной из опций Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно. Это одна из опций, о которых неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе, в сфере организации военного и военно-технического ответа", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нигде не должно существовать у наших противников и их сателлитов ложное чувство безопасности и самоуспокоенности. Настало время, когда уговоры, какие-то аргументы могут применяться и дальше, но практика показывает, что должного эффекта они не имеют, поэтому необходимы более сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры", - подчеркнул Рябков.

Сергей Рябков МИД
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