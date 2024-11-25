Клиенты ТБанка испытывают сложности с платежами и переводами из-за сбоя

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты ТБанка испытывают сложности с проведением платежей и переводов.

"Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", - говорится в сообщении при входе в мобильное приложение.

У части клиентов проходят денежные переводы по Системе быстрых платежей.

По данным сайта Downdetector, жалобы на работу ТБанка стали поступать примерно в 15:15 по московскому времени.

Позднее ТБанк сообщил о возобновлении работы всех сервисов в штатном режиме. "У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме", - сообщил "Интерфаксу" представитель банка.