Путин назначил вице-премьера Савельева спецпредставителем по развитию МТК "Север-Юг"
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера РФ Виталия Савельева специальным представителем президента по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".
Соответствующий указ от 25 ноября N1005 размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
МТК "Север-Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 г. между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное, соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.