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На 101-м году ушла из жизни "Бранденбургская регулировщица" Лиманская

На 101-м году ушла из жизни "Бранденбургская регулировщица" Лиманская
Мария Лиманская, фото 2019 года
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Скончалась Мария Лиманская - ветеран Великой Отечественной войны, ставшая всемирно известной благодаря фотографии Евгения Халдея, сообщил во вторник губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская - знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна. Удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнём она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина", - написал глава региона.

"Именно там военный корреспондент Евгений Халдей сделал фото, на котором молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили, за неделю до Великой Победы", - написал Бусаргин.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Лиманской.

Мария Лиманская (в замужестве Шальнева) родилась 12 апреля 1924 года. С 1994 года жила в селе Звонарёвка Марксовского района Саратовской области.

Роман Бусаргин Евгений Халдей Саратовская область Мария Филипповна Лиманская
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