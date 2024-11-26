Минфин 27 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26245

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов 27 ноября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 9 апреля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).