В I чтении принят проект о повышении штрафов за повторную езду без полиса ОСАГО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в I чтении законопроект (№728324-8), предусматривающий повышение ответственности автовладельцев за несоблюдение закона об ОСАГО, штрафы за повторно выявленные нарушения участия в движении на дорогах РФ без полисов "автогражданки" для водителей составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Правительство РФ поддержало введение новой статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает повышение штрафа за вождение без полиса ОСАГО при повторных нарушениях.

"Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате происшествия, поддерживается", - говорится в отзыве правительства.

Согласно действующему законодательству, текущий штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей, сумма может быть уменьшена до 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней. По мнению авторов законопроекта, размер штраф слишком мал, чтобы эффективно сдерживать водителей от управления транспортными средствами без страховки. Также авторы законопроекта напоминают, что сумма штрафа не менялась более 10 лет – с 2013 года, несмотря на рост доходов граждан и увеличение числа автомобилей.

"Предполагается в случае принятия закона, что первичные штрафы останутся без изменения. За повторное то же самое нарушение, выявленное сотрудником ГИБДД (уже после составления единожды протокола об административном правонарушении и выписки штрафа), будет назначаться штраф уже в размере 5 тыс. рублей. И 3 тыс. рублей окажется размер штрафа при повторном выявлении таких нарушений камерами слежения на дорогах. Но пока система выявления камерами водителей без полисов ОСАГО не работает, она готовится к запуску тестирования в следующем году", - пояснил "Интерфаксу" эксперт рынка ОСАГО.

В Российском союза автостраховщиков (РСА) агентству сообщили, что проверка наличия полисов ОСАГО у участников дорожного движения в массовом порядке может осуществляться через систему проверки камерами слежения. К запуску этого проекта готовятся как автостраховщики, так и представители ГИБДД.

Генеральный директор АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) Николай Галушин пояснил "Интерфаксу" как будет работать система контроля за наличием полисов ОСАГО у водителей на дорогах страны в перспективе.

"Предполагается в двух системах сопоставление данных по номерному знаку транспортного средства, которое попадает в поле наблюдения камеры: данные ГИБДД будут сверяться с базой АИС страхования НСИС, где содержится информация, в частности, по номеру полиса ОСАГО и идентификаторам транспортного средства (государственный регистрационный знак, VIN, номер кузова, номер шасси)", - сообщил Галушин.

Далее пройдет процесс сверки в двух информационных системах, что позволяет найти полис ОСАГО против номера автомобиля (а если номера не было на дату заключения договора ОСАГО, то по другим идентификаторам транспортного средства).

"Выявление полиса ОСАГО, действующего на дату, когда машина была зафиксирована дорожной камерой, говорит о том, что правонарушения не было, договор ОСАГО действует", - сказал Галушин агентству.

Для сокращения количества ошибок, по его словам, "предполагается проверка нарушения два раза подряд". Это делается на случай, если в первый день (в день фотофиксации) по какой-то причине договор ОСАГО уже был заключен, но не передан в АИС страхования (страховщики обязаны передавать договоры в течение 24 часов – это касается полисов на бумаге, электронные полисы ОСАГО заключаются непосредственно в АИС страхования, то есть они сразу попадают в базу данных).

Как сообщалось ранее, автостраховщики совместно с РСА и представителями ГИБДД готовятся к запуску проекта проверки наличия полисов ОСАГО на дорогах со следующего года, но нарушителей не ожидают штрафы на первом этапе его реализации. Автовладельцы-нарушители будут получать предупреждения и напоминания о необходимости исправить нарушение, заключить договор ОСАГО. Таким образом, повышенные штрафы за езду без полисов "автогражданки" в массовом порядке смогут применяться только на втором этапе реализации проекта контроля наличия договоров "автогражданки" у водителей с помощью дорожных камер и в случае установления законодателями повышенных штрафов.

Согласно оценкам экспертов страхового рынка, доля участников дорожного движения без полисов ОСАГО составляет до 7% в среднем по стране, ситуация и сам показатель отличается в различных регионах РФ.