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Дума ограничила иностранное участие в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, по которому российские компании, не смогут получать государственную поддержку в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 25%. Исключается арбитраж как метод разрешения споров в СЗПК.

Документ (№555713-8) был внесен в парламент в феврале группой депутатов и существенно доработан ко второму чтению.

Согласно принятому закону, предусмотренные в рамках функционирования соглашений меры государственной поддержки не будут предоставляться российским юридическим лицам, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия иностранных юридических лиц (в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Минфином перечень офшорных территорий) в совокупности, превышает 25%. В законе указывается, что действие данного пункта распространяется на правоотношения, возникшие из соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных до дня вступления в силу настоящего закона. Сам закон вступит в силу с 1 июля 2025 г.

"Важно создать стабильные условия в реализации инвестиционных проектов, которые обеспечивают рабочие места, суверенность нашей экономики, ее технологическое развитие", - отметил в ходе заседания один из авторов поправок депутат Станислав Наумов.

"Поправки предполагают рассмотрение затрат с минимальными возможными отклонениями в пределах 10%, объем государственной экспертизы сужается только на объекты, по которым планируется возмещение затрат и само возмещение возможно после представления заключения Федерального Казначейства и технологического аудита", - представил поправки Наумов.

Принятый закон также меняет механизм разрешения споров в рамках работы соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК) и убирает такой способ защиты права, как арбитраж.

Согласно действующему законодательству, в случае спора по соглашению о защите и поощрении капиталовложений инициирующая сторона отправляет противоположной стороне уведомление о споре в соответствии с условиями соглашения. Если спор не урегулирован на данном этапе, любая сторона может затем обратиться в компетентный суд РФ либо урегулировать спор в рамках арбитража (третейского разбирательства), если стороны заключили арбитражное соглашение. Принятый закон убирает из закона о СЗПК как возможность заключения арбитражной оговорки в соглашении, так и механизм решения спора в рамках арбитража.

Выбор между компетентным судом и арбитражем для защиты права имеет ключевые различия: процедура арбитража более гибкая, обеспечивает большую конфиденциальность, но решение государственного суда обычно легче исполнить, так как оно имеет прямую юридическую силу. Решение арбитража может потребовать дополнительных процедур для исполнения.

Госдума
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