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"Ведомости" сообщили о назначении новых командующих группировками войск "Восток" и "Южная"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ назначило новых командующих группировками войск "Восток" и "Южная", сообщила во вторник газета "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к военному ведомству.

"Генерал-лейтенант Андрей Иванаев будет командовать группировкой "Восток", генерал-лейтенант Александр Санчик примет командование группировкой "Юг". Кроме того, генерал-полковник Геннадий Анашкин возглавит Военную академию им. Фрунзе", - информирует газета.

По ее данным, генерал-полковник Александр Лапин продолжит командование группировкой "Север", которая, в том числе выполняет боевые задачи в Курской области.

Ранее во вторник газета сообщила, что решение о снятии Анашкина с должности командующего "Южной" группировкой было принято в рамках плановой ротации.

Минобороны РФ
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