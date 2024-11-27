Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковых автомобилей на Октябрьском мосту в Новосибирске в среду погибли три человека, один пострадал, сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Toyota Windom, двигался по Октябрьскому мосту в направлении улицы Зыряновской.

На дамбе моста, потеряв контроль над автомобилем, он выехал на полосу встречного движения где столкнулся со встречным автомобилем Toyota Verso под управлением мужчины 1983 года рождения.

"В результате произошедшего в автомобиле Toyota Windom погибли 3 человека. Возраст и личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении

Водителю Toyota Verso оказывается медицинская помощь, характер травм уточняется.