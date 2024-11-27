Улучшения отношений РФ и США после инаугурации Трампа ожидают около 40% россиян

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (38%) уверены, что есть реальные основания ожидать улучшений в российско-американских отношениях после вступления Дональда Трампа в должность президента США, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех изменений в двусторонних отношениях в положительном направлении ждут сограждане 18-30 лет (51%).

Среди аргументов в пользу таких ожиданий - заявления Трампа о намерении содействовать в урегулировании украинского конфликта.

В свою очередь, ухудшений в отношениях между Москвой и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом ждут 4% граждан России, среди аргументов мнения о непредсказуемости избранного президента США, отмечают социологи.

По данным ФОМ, каждый третий (34%) не ожидает каких-либо изменений, оставшиеся 24% респондентов затрудняются что-либо предположить.

Опрос проводился 15-17 ноября 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.