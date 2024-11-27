Путин установил в Вооруженных силах РФ День морской пехоты

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом установил в Вооруженных силах РФ День морской пехоты, отмечать его будут 27 ноября, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Внести в подпункт пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2455; 2015, № 9, ст. 1311; № 35, ст. 4969; 2017, № 21, ст. 2993; 2022, № 1, ст. 72) следующие изменения: а) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: "День морской пехоты - 27 ноября", - говорится в указе.