Заключение на проект нового терминала аэропорта Пскова ожидается к лету 2025 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Проект нового терминала аэропорта Пскова уже готов, заключение экспертизы по нему ожидается к лету 2025 года, сообщает пресс-служба Росавиации.

"В планах развития – модернизация воздушной гавани "Княгиня Ольга". На важном для региона объекте требуется реконструкция рулежной дорожки, перрона, светосигнального оборудования и вспомогательных объектов, построенных в 1967 году", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи первого замминистра транспорта Валентина Иванова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с участием руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Как сообщалось, проектирование нового терминала аэропорта Пскова ведет ООО "Новапорт Холдинг", начать его строительство планируется в 2025 году. В ценах 2024 года стоимость строительных работ по новому терминалу площадью не менее 6 тыс. кв. метров оценивается в 5-6 млрд рублей. Пассажиропоток псковского аэропорта планируется увеличить до 300 тыс. человек в год.

"Регион активно совершенствует сферу туризма – развивает инфраструктуру, открывает новые направления и программы отдыха. В том числе благодаря этому растет пассажиропоток воздушной гавани Пскова. За 10 месяцев 2024 года он увеличился на 7% и составил 138 тыс. человек", - цитирует Ядрова пресс-служба.

Международный аэропорт Пскова имени Княгини Ольги является аэродромом совместного базирования. Пассажиропоток аэропорта в 2023 году вырос на треть и превысил 150 тыс. человек.

Согласно ЕГРЮЛ, 74% уставного капитала ООО "Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга" принадлежит ООО "Новапорт Холдинг", еще 26% УК – комитету по управлению госимуществом Псковской области.