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В Минздраве ожидают рождения в РФ 180 тыс. детей благодаря ЭКО к концу 2030 г.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В России к концу 2030 года должно родиться 180 тыс. детей благодаря программе экстракорпорального оплодотворения, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

"Отдельное направление у нас - это экстракорпоральное оплодотворение. У нас ежегодно ожидается порядка 30 тыс. дополнительных рождений благодаря применению данных технологий. И к концу 2030 года мы должны достичь нарастающим итогом 180 тыс. дополнительных рождений", - сказал Фисенко в среду на заседании экспертного совета по вопросам развития здравоохранения.

Он сообщил, что во всех субъектах РФ будут подготовлены соответствующие региональные программы, они пройдут утверждение в Минздраве.

Виктор Фисенко Минздрав РФ
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