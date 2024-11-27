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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 54 дронов ВСУ и ударах по аэродромам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 54 украинских беспилотника и нанесли удары по аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

В нем говорится, что авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, украинским подразделениям и военной технике в 144 районах.

Группировка "Центр" взяла под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой народной республики, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражено 10 контратак ВСУ, потери украинской армии составили: до 415 военнослужащих, семь автомобилей и две единицы артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар (ДНР) и Темировка Запорожской области", - отметили в ведомстве.

В течение суток армия Украины совершила шесть атак беспилотниками и нанесла два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и Энергодару, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"В результате провокации пострадавших и повреждений нет", - сообщили в российском военном ведомстве.

По его данным, персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ ДНР Ильинка Энергодар
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