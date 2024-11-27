В РФ заявили, что потери ВСУ на курском направлении превысили 36 тыс. человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за все время боевых действий в Курской области превысили 36 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 010 военнослужащих", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки потери украинской армии составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет ВСУ.