Более 90% территории России уже покрыто снегом
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Снежный покров сформировался на более чем 90% территории России, исключением являются только южные регионы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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"Снегом покрыто больше 90% страны. Исключение - только вот юг Центрального федерального округа, юго-запад Приволжского федерального округа", - сказал Вильфанд.
При этом он уточнил, что в регионах Северного Кавказа и в Южном федеральном округе местами также есть территории, покрытые снегом.