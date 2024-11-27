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Более 90% территории России уже покрыто снегом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Снежный покров сформировался на более чем 90% территории России, исключением являются только южные регионы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"Снегом покрыто больше 90% страны. Исключение - только вот юг Центрального федерального округа, юго-запад Приволжского федерального округа", - сказал Вильфанд.

При этом он уточнил, что в регионах Северного Кавказа и в Южном федеральном округе местами также есть территории, покрытые снегом.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Северный Кавказ
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