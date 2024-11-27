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В Кремле заявили об участии зарубежных СМИ в пресс-конференции Путина

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представители иностранных СМИ, безусловно, будут участвовать в ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, конечно", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, будут ли на ежегодной пресс-конференции президента РФ представители иностранных СМИ, несмотря на нынешнее отношение Запада к российским журналистам.

"Любая точка зрения, которая не вписывается сейчас в европейские шоры, она неприемлема (в Европе - ИФ) сейчас. К сожалению, это реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем (думать, как - ИФ) наилучшим для нас образом на это ответить. Мы продолжаем взаимодействовать с зарубежными СМИ. Самое глупое, что мы можем сделать, это прекратить сотрудничать даже с теми, кто проявляет интерес к нам и кто хочет получать информацию из первых рук", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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