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Путин пообещал поддержку совместным проектам регионов России и Казахстана

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин уверен в больших перспективах взаимодействия России и Казахстана.

"У России и Казахстана имеется богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества, перед нами открыты самые широкие перспективы для дальнейшей совместной работы", - заявил он.

Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по видеосвязи принял участие в пленарном заседании юбилейного, XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит 26-27 ноября в Уфе.

"Мы рассчитываем, что регионы будут и далее вносить весомый вклад в развитие российско-казахстанского многопланового партнерства. Руководство двух стран продолжит поддерживать все ваши полезные начинания", - обратился Путин к участникам форума.

По его мнению, региональные связи имеют действительно важное значение, по сути являются фундаментом для поступательного, устойчивого развития всего комплекса двусторонних отношений.

Путин сообщил, что на сегодняшних переговорах с президентом Казахстана укрепление региональных контактов рассматривалось в качестве ключевых. Он напомнил, что "одобрена масштабная программа межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает порядка 150 совместных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для всестороннего развития регионов двух стран, повышения уровня жизни людей, диверсификацию российско-казахстанских экономических связей".

Президент России обратил внимание на то, что "в Уфе собрались представители 30 регионов России и 13 казахстанских областей, то есть именно тех регионов, которые наиболее активно вовлечены в практическую деятельность по расширению двусторонних партнерских связей". На его взгляд, "важен общий настрой всех участников форума на достижение конкретных результатов по поиску и осуществлению новых проектов".

"Существенная доля взаимной торговли приходится на коммерческие операции именно между приграничными регионами двух стран", - подчеркнул Путин. По его данным, "в настоящее время осуществляются порядка 60 крупных совместных инвестпроектов в машиностроении, химической промышленности, сельском хозяйстве", значительный вклад в их реализацию вносят регионы двух стран.

Президент подчеркнул, что российские компании из Уральского, Приволжского, Сибирского округов напрямую участвуют в программах развития энергетики Казахстана. Он напомнил, что по уже подписанным документам в ряде регионов Казахстана будут возведены новые современные электростанции, а также "обсуждается совместный проект модернизации объектов гидрогенерации, расположенных на казахстанском участке реки Иртыш".

"Российская "Русгидро" заинтересована принять в нем участие, обладает огромным опытом в возведении ГЭС с соблюдением всех требований экологической безопасности, бережного, рачительного водопользования", - указал Путин.

Кроме того, президент привел пример "Россельмаша", успешно локализовавшего производство тракторов и зерноуборочных комбайнов на предприятиях Акмолинской области. "Продолжают расти поставки в Казахстан, в том числе из Ростовской, Челябинской областей комплектующих, а также запчастей для российской и произведенной совместно сельхозтехники", - добавил он.

Путин отметил, что в первом квартале 2025 года на проектную мощность выйдет производство деталей двигателей для грузовиков "КАМАЗ" в Кустанайской области, а в Карагандинской области с участием "Татнефти" налажен выпуск автомобильных шин. Путин назвал еще несколько совместных проектов, реализуемых двумя странами в области сельского хозяйства, производства различных материалов.

По мнению президента, региональные власти двух стран "активно содействуют предпринимаемым на уровне правительств России и Казахстана мерам по выстраиванию общей транспортной инфраструктуры, оптимизации логистических коридоров, повышению прослеживаемости товаров". "Через Казахстан проходит восточная ветка международного коридора Север - Юг от России и Белоруссии до побережья Индийского океана, с начала года по ней уже перевезено более миллиона тонн грузов", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин КАМАЗ Казахстан Русгидро Уфа Касым-Жомарт Токаев
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