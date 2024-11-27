Главком ВМФ вручил награды морским пехотинцам, отличившимся в зоне СВО

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев наградил морских пехотинцев, которые отличились при выполнении задач в зоне специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны РФ.

Мероприятие по случаю Дня морской пехоты состоялось в среду в Адмиралтействе (Санкт-Петербург). Моисеев вручил морским пехотинцам государственные и ведомственные награды, сказано в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

Ранее Моисеев направил поздравительную телеграмму морским пехотинцам Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.