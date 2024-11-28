Минобороны РФ сообщило об активных действиях группировки "Центр"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в ходе активных действий нанесла удары по украинским подразделениям в Донецкой народной республике, группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, "Запад" и "Южная" - улучшили позиции, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й бригады Нацгвардии, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Гродовка, Красное, Петровка, Николаевка, Новоэкономическое и Лысовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

В зоне ответственности группировки "Центр" украинская армия потеряла до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять гаубиц и пушку "Рапира", сообщили в ведомстве.

Как заявили в Минобороны, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, группировка "Запад" заняла новые рубежи, "Южная" - улучшила положение.

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