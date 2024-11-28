Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по пусковым установкам HIMARS ВСУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS армии Украины, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Поражены три пусковые установки РСЗО HIMARS и пункт временной дислокации подразделений 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Малый Борбик в Сумском районе, сказано в сообщении.

"Прямое попадание четырех ракет по назначенным объектам", - заявило Минобороны РФ.

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