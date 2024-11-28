Поиск

Минобороны РФ заявило о потере Украиной более 250 человек за сутки на курском направлении

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 250 военнослужащих, за все время боевых действий там - более 36,2 тысяч человек, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении потери украинской армии составили: более 36 260 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты и 122 бронетранспортера.

В ведомстве заявили, что за все время также уничтожены: 1 200 боевых бронированных машин, 1 044 автомобиля, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники ВСУ.

По словам военных, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населенных пунктов Курской области.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также в районах шести населенных пунктов Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказали в ведомстве.

Минобороны РФ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

В Подольске площадь пожара на складе увеличилась до 4,2 тысячи кв. м

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

Военная операция на Украине

Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });