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Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности глав регионов РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, которым утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав субъектов РФ и исполнительных органов регионов.

Указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", которым утверждается и перечень, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень показателей для оценки эффективности глав субъектов и исполнительных органов регионов РФ состоит из 21 пункта. В частности, в перечень включены такие показатели, как доверие к власти, численность населения субъекта, коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом.

Кроме того, на оценку будет влиять и мнение участников специальной военной операции об условиях для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.

В утвержденный перечень вошли также показатели по уровню образования в регионе, количеству семей, улучшивших жилищные условия, качеству автомобильных дорог, качеству окружающей среды, росту объема инвестиций.

Владимир Путин
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