Расходы на науку в РФ в этом году составят более 1,6 трлн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование науки в России по итогам 2024 года составит более 1,6 трлн рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Очень важный показатель, который нам установил президент - это увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году, это большая цифра. Мы должны понимать, что в номинальном выражении это 5,7 трлн рублей к 2030 году. В этом году этот показатель составит более 1,6 трлн рублей", - сказал Чернышенко в четверг во время пленарного заседания Конгресса молодых ученых.

"Дополнительно к тем средствам, которые у нас уже были на науку. Наши девять нацпроектов технологического лидерства еще приносят порядка 3 трлн рублей - они будут направлены на их реализацию, из которых 380 млрд рублей конкретно на науку и технологии для этих девяти проектов", - добавил вице-премьер.