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Новые регионы получат еще около 3,5 млрд рублей на поддержание ЖКХ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Новые регионы России получат еще около 3,5 млрд рублей на поддержание работы систем ЖКХ, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня направим дополнительно около 3,5 млрд рублей в бюджеты Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Эти средства пойдут на поддержание стабильной работы сетей тепло- и водоснабжения, повышение их надежности, чтобы в домах и квартирах жителей новых российских субъектов были свет, тепло при любых погодных условиях", - сказал он.

Как уточняется в телеграм-канале кабмина, работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".

Михаил Мишустин ЖКХ Запорожская область Херсонская область ЛДНР
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