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Минобороны РФ и Генштаб задумались над выделением беспилотников в отдельный род войск

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ и Генштаб сейчас думают над выделением беспилотников в отдельный род войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас думают над этим. Что касается организации этой работы, это отдельный вопрос. Он важный. Я с вами согласен. От организации того или иного вида деятельности зависит конкретный результат. Сейчас над этим тоже думают в Генштабе, министерстве обороны", - сказал Путин в четверг в Астане журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас современный министр обороны – человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах, хотя по базовому образованию он, прежде всего, экономист. Тем не менее, он занимался беспилотными летательными аппаратами, когда был первым вице-премьером. Он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают над организацией этой работы", - отметил он.

Владимир Путин Минобороны РФ
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