ФНС реализует менее 1% залогов, оформленных по итогам налоговых проверок

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) реализует символическую долю залогов, полученных в рамках обеспечительных мер после решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, однако этот инструмент является сдерживающим фактором от преднамеренного банкротства, сообщил замглавы ФНС Константин Чекмышев на конференции "Банкротства. Новая реальность", организованной "Интерфаксом" и "Федресурсом".

Действующее законодательство предусматривает право налоговых органов после вынесения решения по проверке принять обеспечительные меры, ограничив сделки с имуществом компании-должника (п.10 ст.101 Налогового кодекса РФ).

По словам Чекмышева, в соответствии с этой нормой у службы было зарегистрировано 30 тыс. залогов. "Из них менее 1% стали залогами, которые нам пришлось реализовывать в связи с неуплатой. Менее 300 объектов", - сообщил он.

Наличие обеспечения является сильным сдерживающим фактором от преднамеренного банкротства, поскольку в таком случае с активом гарантированно придется расстаться. "Не получится через контролируемые торги вытащить этот актив в пользу нужного лица, поскольку вся эта процедура будет контролироваться залоговым кредитором", - объяснил замглавы ФНС.

Таким образом, залог - это не самоцель, а мотиватор перехода к реструктуризации.

В декабре 2021 года правительство предложило Госдуме дать возможность налоговым органам накладывать обеспечительные меры, не дожидаясь вынесения решения по итогам проверки. В случае выездной проверки обеспечительные меры предлагалось принимать быстрее - с момента ее назначения. Оговаривалось, что новшества затронут организации и предпринимателей, у которых налоговая нагрузка существенно меньше, чем по отрасли. Проект предусматривал возможность заменить обеспечительные меры на банковскую гарантию, поручительство или залог имущества.

Законопроект пока не рассмотрен даже в первом чтении. В сентябре 2024 года Минфин в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" сообщил, что принятие поправок отложено.